Ztl a Lucca, telecamere contro i furbetti: registreranno i mezzi in uscita

Le telecamere in uscita potranno limitare gli abusi nella ztl

Lucca, 9 marzo 2023 – Da un mezzo pasticcio, ecco una opportunità. I rilievi mossi al Comune dalla Corte dei Conti per i rendiconti di gestione degli anni 2017, 2018 e 2019 sotto la gestione Tambellini dovrebbero consentire di reperire il denaro per le tanto attese telecamere in uscita dal centro cittadino.

"La Corte dei Conti – spiega Bruni – non ha ritenuto sufficientemente dettagliata la nostra ricostruzione in merito alle modalità sulle quote da accantonare relative al codice della strada, mentre sono state accettate le controdeduzioni sui contenziosi che costituivano oltre la metà dell’importo complessivo oggetto dei rilievi".

Quali sono gli effetti del provvedimento della Corte dei Conti?

"Cambia la composizione del risultato con la riduzione della quota libera di avanzo a favore di quella vincolata".

In soldoni, tradotto per chi ci legge?

"Questi soldi vanno spesi per le finalità previste dalle normative, ovvero in sicurezza stradale, in manutenzioni, eccetera. Dobbiamo ora ricostruire gli importi precisi dell’avanzo per gli anni 2017-2022, lo sapremo entro aprile".

Dove sono finiti i soldi che vi contesta la Corte dei Conti e che dovevano finire in sicurezza stradale?

"Non possiamo dirlo con certezza, non c’è un abbinamento diretto, in sede di assestamento e quadratura del bilancio sono stati utilizzati per altri capitoli di spesa".

Vero che l’uso improprio delle entrate è prassi in molte amministrazioni, ma ora come vi comporterete?

"Mi pare chiaro che per il futuro dovrà essere tenuto di conto delle indicazioni della Corte, fermo restando che faremo valutazioni su un eventuale ricorso".

Cosa potrete fare con quei tre e passa milioni di euro?

"Fanno parte dell’avanzo vincolato: l’amministrazione comunale dovrà fare le sue valutazioni su sicurezza e infrastrutture".

Da anni si parla delle telecamere in uscita del centro storico: potrebbe essere la voltò buona?

"E’ una delle cose a cui stiamo ragionando e a cui pensiamo di arrivare con l’inizio del 2024: il prossimo anno sarà quello in cui si metteranno le telecamere in uscita dal centro città".