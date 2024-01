Zone, centro civico di musica. Lavori al via

I lavori per la riqualificazione della Scuola civica di musica di Zone partiranno entro il mese di febbraio. Lo annuncia il Comune di Capannori che invita i cittadini a partecipare ad un incontro pubblico, domani alle ore 21, nella sede del Comitato di Zone (via della Cateratta), per poter conoscere i dettagli del progetto che sarà presentato.

All’incontro interverrà l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo (nella foto), insieme ai tecnici del Comune, per spiegare i dettagli dell’intervento. "E’ con soddisfazione che annunciamo il prossimo avvio dei lavori con cui la sede della scuola civica di musica di Zone sarà rimessa a nuovo - afferma l’assessore - . Si tratta di un luogo molto importante di conoscenza e apprendimento musicale per il nostro territorio. Attualmente le attività della scuola di musica sono ospitate dal centro Giovani di Santa Margherita, ma vogliamo riportarle nella loro sede ‘storica’ di Zone’ al termine dell’importante intervento di riqualificazione, con l’obiettivo di rendere l’edificio più rispondente a questa funzione, anche attraverso la creazione di spazi didattici e spazi comuni più consoni e più moderni. Allo stesso tempo procederemo a realizzare interventi per quanto riguarda il tetto e l’impiantistica e per rendere l’immobile più accessibile e quindi fruibile anche dalle persone con disabilità".

"Il progetto di riqualificazione sarà illustrato alla cittadinanza domani sera - conclude Del Carlo - per condividerlo con la comunità". L’amministrazione comunale ha sottolineato di aver investito per la riqualificazione della sede della scuola civica di musica ben 400mila euro provenienti dai fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).