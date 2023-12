Zona Santa Maria come cambiano viabilità e sosta

In vista del concerto di Capodanno il Comune ha emesso due ordinanze. La prima valida da domani al 3 gennaio: non si potrà parcheggiare in piazza S.Maria, tra il fornice in uscita dalla Porta delle Mura e l’isola ecologica. Divieto di sosta in piazzale Martiri della Libertà per 3 stalli a pagamento nell’area di parcheggio ad est di Porta S.Maria. Chiusa la corsia veicolare nel tratto interessato dal montaggio delle strutture tra il fornice in uscita da porta S.Maria e l’isola ecologica; sarà realizzata una corsia di transito temporanea a margine dell’area del cantiere. La seconda ordinanza: il 31 dicembre dalle 16 divieto di sosta sull’intera piazza S.Maria, in piazzale Martiri della Libertà, nei rimanenti 10 stalli a pagamento all’uscita di Porta S.Maria e in via San Leonardo, tra il civico 18 e il civico 28. Dalle 19 del 31 e alle 4 dell’1 gennaio, divieto di transito veicolare in porta S.Maria, piazza S.Maria – via del Gonfalone, via Fillungo, via della Cavallerizza alle varie intersezioni con piazza S.Maria – , via Buiamonti, fatta eccezione per chi ha accesso ad aree private, piazza Varanini, tra il civico 4 e l’intersezione con via Buiamonti (potrà circolare chi ha accesso ad aree private).