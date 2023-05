"Zona a rischio allagamenti Via il cemento"

"Se i canali tombati straripano, tutta la parte sud della città, dalle Mura fino all’Ozzeri, è la prima a finire sott’acqua". Così il comitato San Concordio sui rischi del quartiere, in merito ai quali avanza delle richieste. "La fragile situazione di S.Concordio è stata aggravata negli anni con l’eccessiva cementificazione, la tombatura di tutti i fossi e, da ultimo, con la costruzione della Galleria Coperta e suoi annessi, che ha comportato 6.000 mq in più di impermeabilizzazione del terreno e di consumo di suolo. A sud del campo di calcio, di fronte via Savonarola, è stato fatto un notevole riempimento ed innalzamento del piano di campagna, quando è noto che la zona bassa dei “Chiariti” rappresentava una naturale cassa di espansione che proteggeva S.Concordio dagli allagamenti. Inoltre - prosegue la nota - è stato interrato il laghetto (o rain-garden) che contribuiva al drenaggio delle piogge e l’intero progetto della Galleria Coperta è stato realizzato senza tenere conto delle linee guida del Ministero dell’Ambiente. Ha avuto un impatto negativo anche l’accanimento a realizzare il piano interrato della Piazza Coperta, costruito sopra una falda acquifera in pressione, con grandi gettate di cemento a “fare peso”. Infine, si teme non abbia giovato l’inutile demolizione di un tratto del canale Penitese".

Per tutti questi motivi il comitato chiede: "La revisione completa, l’abbandono e la demolizione programmata delle nuove costruzioni fatte con i Quartieri Social. Chiediamo che a sud del campo di calcio non sia realizzato il superfluo parcheggio a servizio della Galleria coperta, ma sia ripristinato lo stato dei luoghi e l’area venga interamente alberata. Chiediamo inoltre che la sistemazione delle resedi e dell’area esterna dei progetti Piazza coperta e Pinqua sia completamente rivista".