“Zita di Lucca“ L’opera lirica in prima assoluta

In prima esecuzione assoluta, arriva al Teatro del Giglio (sabato 30 aprile, ore 21) l’opera lirica da camera “Zita di Lucca“ del compositore americano Daniel Knaggs, su libretto scritto a quattro mani dallo stesso Knaggs e da Vincenzo Reale. L’opera, che ha come tema la figura e la vita di Santa Zita, unisce tradizione religiosa e linguaggio musicale d’avanguardia, rivestendo così un’assoluta novità nel panorama della musica colta: è infatti la prima volta che una composizione contemporanea viene dedicata a questa figura così significativa e rilevante per il mondo cattolico.

La presentazione dell’opera è avvenuta ieri a Palazzo Orsetti dove sono intervenuti il consigliere comunale delegato alle Tradizioni Lorenzo Del Barga, l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti, l’amministratore unico del Teatro del Giglio Giorgio Lazzarini, il direttore artistico dell’associazione Cluster Renzo Cresti e il regista dell’opera nonché direttore artistico del Puccini Chamber Opera Festival (nel cui programma è anche Zita di Lucca), Girolamo Deraco.

"Anche nelle vite più semplici – ha ricordato monsignor Giulietti – quando si permette ingresso di Dio si possono fare cose grandi, capaci di sfidare i secoli. Zita è un modello anche per i giovani, che oggi hanno tanto bisogno proprio di modelli". "La tradizione è importante – ha aggiunto Giorgio Lazzarini – e da essa deve promanare una nuova realtà anche attraverso le forme espressive moderne". Devota cristiana del XIII secolo, proveniente da una famiglia povera di Monsagrati, Zita si distinse per la sua devozione alla causa dei bisognosi e alla sua morte i lucchesi la venerarono subito come santa e vollero che le sue spoglie trovassero degna sepoltura nella basilica di San Frediano. Papa Innocenzo XII nel 1695 ne ratificò e confermò il culto. Papa Pio XII nel 1955 dichiarò solennemente "la vergine Santa Zita Patrona presso Dio delle domestiche e di tutte le donne addette alla cura della casa".

Il testo di Zita di Lucca, suddiviso in momenti cantabili fino all’Aria e altri di conversazione, riprende liberamente un italiano dell’epoca, efficace per l’ambientazione, il ritmo e il colore della parolasuono. L’opera sviluppa la narrazione della storia di Zita a casa Fatinelli per giungere fino alle pagine conclusive affidate all’ensemble, rarefatte e simbolicamente allusive al miracolo del pane per i poveri trasformato in fiori. Posto unico: 8 euro (ridotto 5 euro). Acquisti alla biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15.30-18 e un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione.

Fabrizio Vincenti