Zappia: "Nuovo immobile per cantonieri. Ma il Comune continua a pagare un affitto"

"Il Comune acquista un immobile per un milione e 340mila euro, per ospitare i cantonieri e ricostruire l’archivio documentale, per cui si pagano e si continueranno a pagare, i costi per un’altra sede, con grande spreco di soldi pubblici". Ad affermarlo è il consigliere del gruppo misto Bruno Zappia, che solleva dubbi sulle scelte attuate dall’amministrazione: "Il Comune ha acquistato un capannone - sottolinea il consigliere - da una società privata, su cui grava un debito di Imu di 314mila euro e un pignoramento da parte di un’altra società finanziaria, oltre al fatto che dovrà essere oggetto di interventi di rifacimento. Intanto l’ente continuerà a pagare 4mila euro d’affitto ogni mese, per fare rimanere i cantonieri nel capannone che aveva in affitto a Carraia, mai spostati da lì, nonostante la sua vendita".