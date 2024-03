Zappia: "Il Comune fa multe solo per fare cassa o pensa alla prevenzione?"

"Il Comune fa multe solo per fare cassa? O pensa alla prevenzione?" Lo chiede il consigliere comunale Bruno Zappia candidato nelle liste di "Capannori cambia": "Qualche settimana fa in pubblicazione all’albo pretorio è apparsa la determina con i proventi delle multe e nel gennaio 2024, la cifra complessiva di quelle per superamento del limite di velocità era intorno ai 35mila euro. Sicuramente dati in crescita visto che si è passati da una previsione annua di circa 280mila euro nel 2020, ad uno di 470mila per il 2022". Zappia fa notare però che anche il Comune deve rispettare la normativa "che vuole che fare multe serva a educare il guidatore e non a fare soldi per i buchi del bilancio. Per esempio la presenza dell’agente che interviene, è senz’altro importantissima per la corretta verifica dell’avvenuto. Sorgono quindi dubbi nel caso del frequente utilizzo dell’autovelox senza pattuglia e del Photored. In questi casi, spesso il ricorso del multato è riconosciuto come valido. Per installare una telecamera per esempio ai semafori, in centro abitato, il Comune deve adottare prima una delibera di giunta e va dimostrata la pericolosità di quell’incrocio. Se tale delibera manca, il ricorso dell’automobilista viene accolto. Altrettanto se il dispositivo non risulta impiegato secondo quanto previsto dal suo decreto di omologazione. Il Comune di Capannori pare che non sia stato molto rispettoso dei propri obblighi e risulterebbe, che qualche giudice stia accogliendo i ricorsi formulati dai multati".