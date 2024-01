“Zampe di Rondine“. E’ uscito il disco del trio Folkoinè

Dopo l’uscita sulle principali piattaforme di ascolto streaming del 20 dicembre scorso, sono ora disponibili le copie in cd di Zampe di rondine, il primo album del trio di musica tradizionale Folkoinè. Il gruppo lucchese è attivo dal 2019 ed è composto da Andrea Del Testa (chitarra, mandolino, “prispolo”), Maria Elena Lippi (voce, violino, chitarra) e Giovanni Menga (percussioni, organetto, chitarra battente). In diciotto brani, tra canti d’amore e di fame, Zampe di rondine propone un viaggio musicale intorno al mondo e nella storia, dall’Europa all’Africa fino al Sud America. La copertina dell’album è stata realizzata dall’artista Giulia Alessio. Il disco può essere acquistato a Lucca allo Sky Stone & Songs in via Vittorio Veneto, 7 e alla libreria caffè letterario LuccaLibri in viale Regina Margherita, 113. Le copie possono essere ordinate anche chiamando il numero 349.5500191 o inviando una email all’indirizzo [email protected].