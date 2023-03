Yolaine Destremau sabato alla Ubik con “La malaintesa”

Sabato alle 18, alla libreria Ubik in Fillungo, Yolaine Destremau presenta il suo ultimo romanzo “La malaintesa” (Barta Edizioni) con la partecipazione di Margherita Loy e Gina Truglio. Dopo un’infanzia nomade tra l’Africa del Sud, l’Argentina e le estati in famiglia a Cognac, Destremau oggi divide la sua esistenza fra Parigi e Lucca. Per una decina d’anni è stata pittrice, poi si è consacrata interamente alla scrittura.

Autrice di otto romanzi, tradotti in svariate lingue, con Barta Edizioni ha pubblicato "Le ribellioni" e "La casa di Cognac". L'ultimo è appunto "La malaintesa" (in Francia Premio dell'Héroïne engagée 2022). L'autrice ci accompagna nella storia della sua protagonista, Cécilia, avvocata di successo e, allo stesso tempo, soffocata nelle spire della violenza coniugale.