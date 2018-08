Lucca, 27 agosto 2018 - Un uomo di Mantova è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Luca di Lucca per aver contratto il virus della Febbre del Nilo (West Nile). Lo riferisce la Usl Toscana Nord Ovest. Il paziente, 91 anni, è arrivato in Lucchesia il 19 agosto scorso per una visita a parenti. Peraltro proprio a Mantova si erano già verificati dei casi.

Giovedì 23 agosto, dopo due giorni di febbre, è stato condotto al pronto soccorso dove i medici lo hanno sottoposto ad esami che hanno permesso di diagnosticare in maniera certa la patologia. "Le sue condizioni - evidenzia il direttore delle malattie infettive Sauro Luchi - sono in lieve miglioramento, considerata anche l'età avanzata dell'uomo, tenuto sotto stretta osservazione".

Secondo la Usl non si tratta di un caso legato al territorio lucchese che non è tra le zone a rischio: non sono necessarie a Lucca azioni di contenimento o disinfestazione che dovranno essere semmai effettuate nell'area da cui proviene la persona. Zona che è invece endemica (come altre località lungo il Po) per i casi di West Nile.