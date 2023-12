Welfare, il grande accordo. Confermati tutti gli aiuti

Siglato l’accordo tra il Comune di Capannori e i sindacati sul welfare 2024 per le fasce più deboli della popolazione. Confermate tutte le esenzioni e le agevolazioni del 2023 e aumento del 3% dell’Isee per la soglia di accesso alle misure e ai benefici. I punti principali dell’accordo: le agevolazioni in bolletta fin dal mese di gennaio 2025 saranno erogate in base ai beneficiari che hanno presentato domanda nel periodo 10 maggio/30 luglio 2024. La domanda verrà presentata online come già avvenuto dal 2021, attraverso la modulistica accessibile dalla sezione servizi on line del sito dell’Amministrazione comunale. Il personale dello Sportello Solidarietà provvederà a supportare i cittadini privi di identità digitale o che si trovino in difficoltà nella presentazione in autonomia dell’istanza. Il beneficio è relativo al servizio Raccolta e smaltimento rifiuti/Ascit ‘base" (cioè il minimo dei sacchetti grigi in base alla composizione del nucleo). La misura prevede, sulla base dell’attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente, il riconoscimento dei seguenti benefici: esenzione totale e un contributo annuale fino ad un massimo di 160 euro; - riduzione del 40% e un contributo annuale fino ad un massimo di 80 euro.

I contributi sopra specificati, che sono stati aumentati rispetto allo scorso anno, sono destinati alle utenze domestiche. vengono confermate misure specifiche per le famiglie in cui almeno un componente sia disoccupato da oltre un mese (iscritto al Centro per l’impiego), in mobilità, in NASPI, in CIG Straordinaria o in deroga, o analogo ammortizzatore sociale (per i lavoratori in CIG straordinaria o in deroga, la certificazione dovrà essere rilasciata dall’azienda).

Sono previste le seguenti agevolazioni per un periodo di 3 mesi: il rimborso del pagamento del Servizio ASCIT "base"; il rimborso delle rette e dei buoni pasto Asili Nido; il rimborso dei servizi scolastici (mensa e trasporto); progetto ‘Estate ragazzi’ realizzato attraverso la possibilità per le famiglie che rispettano alcune caratteristiche di avere voucher di parziale rimborso alle spese sostenute. Il termine per la presentazione della domanda sarà da maggio a luglio 2024. Confemrato il bonis idrico e per i servizi scolastici retta ridotta del 50% per il 2° figlio inserito nel nido d’infanzia; retta ridotta del 50% nel mese di dicembre; retta ridotta del 25% nel mese in cui cade la Pasqua. Previsti anche i contributi per gli affitti e per le politiche abitative.

Massimo Stefanini