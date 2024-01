Weekend di recuperi. Big match per Porcari

Weekend con programma parziale per il volley lucchese, nella settimana che doveva coincidere con la pausa del girone di boa dei campionati nazionali e regionali. Si giocheranno, invece, quelle partite che erano state rinviate il primo weekend di novembre, a seguito di un serie di allagamenti che avevano interessato la nostra regione.

In serie B1 la IMG Nottolini Capannori riposerà in quanto la sospensione dei campionati aveva riguardato solo le categorie regionali. Le bianconere del presidente Bertini potranno così lavorare e apprendere meglio gli schemi del nuovo tecnico Bigicchi, alla vigilia di un girone di ritorno molto sfidante per il sodalizio capannorese.

In serie C il McDonald’s Porcari recupera il big match contro il Milù Livorno. L’ultima sfida del girone di andata vede le porcaresi aver già blindato la prima posizione al girone di boa, ma i 4 punti di vantaggio sulla seconda, occupata proprio dall’avversaria di giornata, può ancora fluttuare significativamente tra +1 e +7. Entrambe le squadre vengono da 5 vittorie di fila, con le livornesi che hanno perso un solo punto e Porcari addirittura che ha fatto 15 su 15. Per chi fosse interessato al big match di giornata, si giocherà oggi a partire dalle ore 18 al PalaFollati di via Provenzal a Livorno

In serie D, la sola Isotta Bevande Porcari aveva anticipato al venerdì l’impegno della giornata rinviata, mentre le altre tre recuperano oggi i rispettivi match della quinta di andata, per tutte tredicesimo impegno stagionale. La MAV Autotrasporti Nottolini ospita alle 17.30 il Montelupo, penultimo con 9 punti, la metà delle giovanissime bianconere. Impegno casalingo anche per la Libertas System che alle 18 riceverà il Volley Art, formazione fiorentina che ha solo 2 punti di distacco dalle lucchesi.

Chiude il programma la trasferta della Pantera alle 18 a San Mauro a Signa, avversario difficile, ma non impossibile per le panterine reduci da 3 vittorie nelle ultime 4 partite.