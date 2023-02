Weekend di Carnevale, tra coriandoli e maschere Due giornate per grandi e piccini, il programma

Grande attesa a Barga per la festa di Carnevale che, come da tradizione, coinvolgerà grandi e piccoli in una "due giorni" che andrà in scena domani e domenica 19 febbraio. Un fine settimana di coriandoli, musica, maschere e tanto divertimento; il tutto avvolto in una colorata e giocosa atmosfera. A organizzare il fine settimana carnevalesco sono il Comune di Barga, insieme alla Pro Loco Barga, al Circolo Fornaci 2.0 e ai Gatti Randagi Football Club. Gli eventi si terranno il pomeriggio di domani a Fornaci; la sera a Barga e poi la domenica pomeriggio ancora a Barga. Si inizia appunto sabato 18, alle 14.30 in piazza IV Novembre a Fornaci, con la Festa di Carnevale a cura del Circolo Fornaci 2.0.

Tra travestimenti e coriandoli, si prospetta un pomeriggio all’insegna della musica, delle maschere e del divertimento per tutte le età, con tanto di giochi, balli, truccabimbi e un premio per la maschera più originale. Si continua poi, sempre sabato 18, con il tradizionale e tanto atteso Baccanale di Barga, dalle 21 nel piazzale del Fosso. Una serata di festa, con cene ed eventi a tema nei locali barghigiani. Sul piazzale del Fosso, per il dopo cena, si balla e si fa festa fino a tardi sotto la tensostruttura. Le due giornate di eventi si concludono domenica 19 con il Carnevalino dei Piccoli.