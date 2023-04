Week end con Art Fair Da Warhol a De Chirico 200 artisti in mostra

Opere di Haring, Schifano, De Chirico e Wharol in mostra… ma anche in vendita. Un’occasione unica per i collezionisti di passare un week end all’insegna della passione per l’arte moderna e contemporanea con il Lucca Art Fair, la fiera giunta quest’anno alla sua settima edizione ha aperto al Real Collegio dove prosegue fino a domani, unica realtà accreditata nel Centro Italia. A tagliare il nastro ieri sono stati l’assessore Paola Granucci e Paolo Batoni direttore di Lucca Art Fair e Francesco Franceschini del Real Collegio. Ben 30 le gallerie d’arte (di cui tre straniere) suddivise in tre sezioni, raccogliendo oltre duecento artisti.