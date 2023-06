Week-end all’insegna del... Fashion In passerella stilisti e anche influencer

Sulla passerella stilisti e anche influencer, per un evento che alla sua prima edizione cresce di minuto in minuto. Si parla di Fashion Week(end), che ispirandosi apertamente alle illustri settimane di New York, Milano e Parigi, in cui i più grandi stilisti presentano al mondo le loro collezioni inedite, aprirà le porte della città alla moda con la “emme“ maiuscola, oggi e domani. Un fine settimana che, su impulso dell’amministrazione comunale, vedrà come assoluti protagonisti moda e artigianato, promossi ed esaltati da un eclettico programma diviso in due proposte parallele: Lucca Fashion Weekend e Lucca Fashion weekend Off.

Lucca Fashion Weekend si svolgerà nei suggestivi sotterranei delle Mura, tra San Regolo, San Colombano, Santa Croce e San Martino, che per l’occasione ospiteranno diversi brand nazionali e internazionali, con le sfilate delle loro collezioni, addetti ai lavori, critici e giornalisti di settore. La scenografia unica dei sotterranei è stata offerta in via esclusiva a una selezione di aziende di moda ritenute adatte a rappresentare al meglio il progetto. LFW Off sarà invece il segmento dell’evento aperto a tutti i cittadini, appassionati di moda e curiosi: coinvolgerà il centro storico e la prima periferia, con proposte di intrattenimento, sfilate e aperitivi.

Ecco alcuni degli eventi in programma oggi per il day 1 della manifestazione: dalle 11 alle 19 è in programma una esposizione di abiti da sposa e cerimonia di Atellier Emè nel sotterraneo di San Colombano; alle 18 all’Orto Botanico taglio del nastro per l’esclusiva e suggestiva collezione di abiti da sera di Renata Frediani, denominata ‘Talento ed Eleganza’ ed allestita nella inedita cornice delle serre; alle 19 nel sotterraneo di San Martino è la volta della ‘Collezione Mirea – Donne da ammirare attraverso la moda’, un omaggio alle sigaraie lucchesi della manifattura tabacchi; alle 19.30 invece ‘Flower and Disco’, una presentazione dinamica della nuova collezione firmata Villa Trentuno nel sotterraneo di San Regolo; alle 21 il main event della giornata, una sfilata collettiva a ingresso libero fino a esaurimento posti, organizzata dalla Life Service Agency, che festeggerà i suoi 25 anni di attività con una speciale passerella allestita all’esterno della ex Cavallerizza.