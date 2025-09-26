Volver, più forte il turismo delle radici

Presentato Volver, il nuovo progetto dell’Unione Comuni Garfagnana per rinforzare i legami con le comunità garfagnine in Sud America, dove la Garfagnana ha avuto ed ha una presenza storica significativa legata al fenomeno migratorio. Il progetto è stato presentato dalla presidente Raffaella Mariani e vede come capofila l’Ente da lei presieduto, con Parco Appennino nel Mondo e partner il Parco Appennino Tosco-Emiliano e il Circolo Toscano de La Plata -finanziato dalla Regione Toscana. Volver è rivolto ai giovani discendenti toscani in Sud America, agli operatori turistici/culturali della Garfagnana e alle reti dei toscani nel mondo.

"Il progetto - spiega la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani- offre l’occasione di valorizzare, anche in chiave economica e turistica, il legame affettivo e identitario che molte famiglie di origine garfagnina mantengono con il territorio, creando un potenziale bacino per il cosiddetto turismo del ritorno. Esso propone la realizzazione di un corso online on demand e un soggiorno formativo dedicati alla storia e alla cultura della Toscana, con particolare riferimento alla Garfagnana, e una sezione specifica sul turismo delle radici e non solo".

"L’intero progetto – aggiunge Mariani – durerà un anno. Il corso online on-demand sarà organizzato in moduli che tratteranno argomenti quali storia, turismo delle radici e identità locale, oltre a contributi del territorio e materiale informativo e di promozione turistica. Sono previsti poi un concorso di idee imprenditoriali e di promozione congiunta che vedrà cinque vincitori; un soggiorno formativo in Garfagnana e una campagna di promozione digitale e social".

Dino Magistrelli