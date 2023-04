Volti, storie e numeri della povertà La Caritas racconta l’altra città

di Paolo Mandoli

2.385 persone accolte, nell’anno 2022, nei 39 centri di ascolto della Caritas della Diocesi di Lucca. Un aumento di 214 accessi (più 9,86 per cento) rispetto al 2021 ma soprattutto una vertiginosa impennata rispetto alle appena 109 persone che furono accolte nell’anno 2000. Il rapporto sulle povertà e le risorse nella Diocesi di Lucca, intitolato: "Star desti e ripartire sempre" è stato presentato ieri pomeriggio nel salone dell’Arcivescovato, con un’anteprima per i cronisti presenti l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti, il direttore della Caritas diocesana don Simone Giuli, la professoressa Elisa Matutini, sociologa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Lorella Sestini e Arianna Pisani operatrici della Caritas diocesana.

A illustrare i dettagli del rapporto è stata la professoressa Matutini. Il dossier presenta le storie di quanti sono stati accolti dai punti di ascolto e dai servizi dell’Arcidiocesi di Lucca nel 2022, anno nel quale l’accoglienza dei profughi ucraini si è innestata su un persistere di condizioni di povertà che, attraverso questo lavoro, viene fotografato sull’intero territorio diocesano: Valle del Serchio, Piana di Lucca e Versilia. Viene fuori un report "che mostra i percorsi di impoverimento e i processi di esclusione sociale di un territorio, quello della provincia di Lucca in cui la povertà materiale continua ad essere ampiamente diffusa e insiste su una pluralità di profili individuali e familiari. Delle 2.385 persone accolte – ha spiegato Elisa Matutini – circa il 75 per cento vive all’interno di nuclei familiari e formula domande di aiuto sia sulla propria condizione, ma anche, frequentemente, su quella dei propri cari. In pratica si deve considerare almeno il triplo di persone che sono state seguite, ovvero circa 7.200".

L’incremento registrato nel 2022 è riconducibile prevalentemente a un aumento dei progetti di sostegno nell’ambito della misura del Reddito di cittadinanza, al Fondo Ri-Uscire, e alle attività di accoglienza della popolazione ucraina in fuga a causa della guerra ancora in corso. Anche per effetto del dato relativo agli ucraini, nel 2022 prevale il numero degli stranieri aiutati: su 2.385 persone accolte, 1.149 sono italiane e 1.236 straniere. Senza considerare gli ucraini diventerebbero prevalenti gli italiani.

Da evidenziare che le persone incontrate per la prima volta nel 2022 dai centri Caritas sono state 667 ovvero il 28,28 per cento. Valore che risulta in linea con quanto registrato negli anni passati. Le altre persone accolte sono conosciute da almeno due o più anni. Continua a registrarsi il fenomeno dei ritorni ciclici di alcuni individui e nuclei familiari dopo un periodo di relativa autonomia. Questo dato è indicativo della difficoltà incontrate nel costruire percorsi duraturi di fuoriuscita.

"La maggior parte delle storie di povertà ascoltate dagli operatori della Caritas diocesana – ha aggiunto Elia Matutini – riguardano nuclei familiari di recente costruzione con figli piccoli. In linea con la tendenza registrata a livello nazionale, l’incidenza della povertà si fa sentire di più al crescere della numerosità del nucleo familiare. Questo tipo di processo fa sì che anche i bambini in molti dei contesti osservati sperimentino condizioni di deprivazione economica e educativa, con gravi ripercussioni in termini di opportunità di vita nell’età adulta. I figli minori che vivono all’interno dei nuclei familiari incontrati dalla Caritas sono 850. Ad essi devono essere aggiunti 82 minori non conviventi. D’altra parte nell’ultimo anno si è registrato un incremento di accessi da parte di persone anziane (con più di 75 anni)".