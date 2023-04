Volontario da venti anni Gli amici sono sconvolti

di Laura Valdesi

Un pugno nello stomaco, per la grande famiglia della Pubblica assistenza senese la notizia della tragedia. Gianluca Spina, il sergente maggiore dei parà dal cuore d’oro, da anni volontario dell’associazione di viale Mazzini, era morto in un lancio durante un’esercitazione. Uno choc. Era sempre pronto a dare una mano con i cani addestrati quando c’erano emergenze e bisognava cercare persone nel bosco. Come quella volta, quando con il suo amico a quattro zampe aveva preso le ferie per rintracciare un uomo scomparso.

"Difficile trovare le parole idonee in un momento come questo. Gianluca era volontario della Pubblica assistenza di Siena dal 2003 – racconta con commozione la presidente Sara Giannini –; Soccorritore, autista. Poi eccellente formatore per le unità cinofile: un punto di riferimento per la zona senese e non solo. Tutti ricordano la sua voce pacata, la sua gentilezza, la disponibilità, la competenza. Un uomo che ha lasciato il segno in ogni persona che ha incrociato il suo percorso".

Era affezionatissimo a Nanuk, il suo fedele amico a quattro zampe e dal 2018 era formatore del gruppo cinofilo della zona senese e valutatore nazionale per le unità cinofile. Poi c’era il suo lavoro. La sua ’fede’. La passione di una vita. Le missioni all’estero con il 186° Folgore, la seconda famiglia. Serio e competente, generoso e razionale. Era stato anche a Kabul, in Afghanistan, per quattro mesi nel 2009. Era rientrato quando ci fu l’attentato dove perse la vita Antonio Fortunato, uno dei sei caduti. Spina era ad attendere il feretro sulla pista di Ciampino, in un clima surreale. "Ero molto amico di Antonio – disse all’epoca – E’ un eroe morto per tutti gli italiani". Un generoso, si diceva. "Ricordo che aveva l’abilitazione per fare corsi ai civili – dice Luca Cadoni, nel 2012 segretario dell’Anpd’I di Siena –, quando era libero dal servizio ci dava spesso una mano come istruttore qualificato".