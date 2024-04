Volare senza limiti grazie ai Lions Club. I giovani con disabilità a un passo dal cielo

Tempo di “Volare senza limiti“ “Volare senza limiti” grazie a i Lions Club del Distretto 108. E non in senso metaforico. All’aeroporto di Tassignano il 20 e 21 aprile i ragazzi con disabilità toccherranno il cielo grazie all’iniziativa solidale. Moltissime le adesioni già pervenute alla mail [email protected] grazie alla messa a disposizione, da parte dell’aeroclub “Carlo Del Prete” di Lucca e dell’Aeroporto di Lucca-Tassignano di ben 5 aerei di cui 3 biposto compreso il pilota, 2 da quattro posti pilota compreso. “Volare senza limiti è un Service che tocca profondamente il cuore di coloro che ne beneficiano, e ancor di più di coloro che vi partecipano come volontari – così i vertici Lions – : la gioia manifestata dai ragazzi rappresenta una ricompensa commovente e gratificante per tutto il grande lavoro indispensabile per rendere possibile l’evento. Per coloro che lo desiderano, sarà possibile fermarsi per il pranzo organizzato presso uno degli hangar aeroportuali. Il pranzo offerto a titolo gratuito, sarà interamente preparato dall’associazione Autieri di Castelnuovo di Garfagnana che ringraziamo“.