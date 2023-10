Vola la raccolta differenziata “Concretezza e cura dell’ambiente”

"Gli altri parlano, noi facciamo i fatti": è il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi alla notizia che che l’annuale classifica di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicata sul Sole24Ore, sulla salute degli ecosistemi urbani, pone Lucca al primo posto in Toscana e ai primissimi posti in ambito nazionale per la raccolta differenziata, nonostante una elevata produzione pro-capite di rifiuti.

"Ma pensiamo a quanto una cattiva gestione della raccolta dei rifiuti – spiega Fantozzi – un tema reso attuale da un piano regionale presentato di recente e carente di visione e di sviluppo, possa impattare sull’inquinamento, sulla salute, sull’economia".

Per l’esponente di Fratelli d’Italia c’è un’altra buona notizia che arriva da Lucca, quella che vede Lucca Riscossioni e Servizi – azienda comunale che si occupa di una serie di servizi – aver chiesto ed ottenuto, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), il rating di legalità, uno strumento che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.

"In secundis, la notizia che Lucca Riscossioni e Servizi gestisce, per conto del Comune, i servizi finanziari, cimiteriali, energia e illuminazione. Un risultato – sottolinea Fantozzi – non scontato e che consente alle imprese che lo ottengono di avere maggiori opportunità di vincere bandi di gara e di finanziamenti pubblici, facilitazioni per l’accesso al credito in termini di tempi, costi d’istruttoria e migliori condizioni e di avere maggiore trasparenza e reputazione sul mercato".

"Si tratta – conclude – di due ulteriori dimostrazioni di concretezza, cura dell’ambiente, tutela del bene pubblico, gestione oculata delle risorse, investimento sul futuro operate da una Giunta comunale, quella di centrodestra guidata da Mario Pardini che preferisce operare per risolvere i problemi quotidiani piuttosto che chiacchierare del nulla. E che, a differenza della sinistra, incoraggia i propri cittadini a tirar fuori il meglio di sé (la coscienza civica e ambientale) e non il peggio (l’odio e la faziosità)".