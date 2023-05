Voci di donne per l’Iraq Incontro organizzato dal Centro Donna Lucca

L’associazione Centro Donna Lucca ODV invita i cittadini all’iniziativa “Il mio posto e’ ovunque. Voci di donne per un altro Iraq”, che si terrà giovedì 11 maggio, alle ore 16.30, alla Biblioteca Civica Agorà, in via delle Trombe 6. Un incontro con l’autrice Silvia Abbà e Renata Pepicelli, dell’Università di Pisa, direttrice della collana Manifesta. L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, è organizzato da Centro Donna Lucca, Biblioteca Agorà e AStARte.