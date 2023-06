Vivian Lamarque apre il Little Lucy Festival

Domani alle 18, alla Libreria sopra La Penna di Lucignana, la poetessa Vivian Lamarque inaugura la terza edizione del festival letterario Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia – Scuola dei linguaggi della cultura. L’autrice, finalista alla prima edizione del Premio Strega Poesia, parlerà del suo libro L’amore da vecchia (Mondadori) in dialogo con Alba Donati.

Dall’uscita di Teresino, la sua prima raccolta

di poesie, Vivian Lamarque non ha fatto altro che sorprenderci. L’amore da vecchia è il nuovo capitolo di una storia poetica straordinaria che sempre ha saputo unire profondità e leggerezza, sorrisi e dolore, tenerezza e ironia. Come un’altra grande poetessa, Wislawa Szymborska, Lamarque lavora sui dettagli, sugli errori, sulle dimenticanze e sul grande tema di tutta la poesia che sia tale: il caso. In questi nuovi versi, vivaci e freschissimi, quasi con ironia a dispetto del titolo che li presenta, Vivian Lamarque torna ai lettori con un’opera ricca di impressioni e memoria, di vicende e presagi, che si susseguono come nelle scene di un ampio, libero film. Sono poesie in cui l’autrice si affaccia alle immagini del sempre più frequente insorgere del ricordo e all’apparire anche di volti familiari, riuscendo comunque a conservare intatta la propria vitale attitudine ad aprirsi all’incanto e agli spunti più vari dell’immaginazione. Lamarque ragiona poeticamente sul "fascino discreto degli amori non corrisposti", sull’idea dell’amore "inventato", propone narrazioni, in un’ampia, sorprendente mitologia personale che chiama a raccolta il grande cinema e grandi poeti (da Orazio e Virgilio, con riferimenti a Pascoli e Saba, Penna e Caproni). Si esprime coinvolgendo una realtà animale e vegetale, o la città con i suoi riti anche quotidiani, e poi luoghi di mare, viaggi, ricognizioni sensibilissime in uno spaziotempo autobiografico. Introduce, con il garbo che le è consueto, pensieri sul senso stesso e sulla natura della poesia in un percorso di consapevolezza nel cuore dell’esperienza. Vivian Lamarque, nata a Tesero (Trento) nel 1946, è sempre vissuta a Milano dove ha insegnato italiano agli stranieri e letteratura in istituti privati.

L’evento successivo sarà il 30 giugno quando la direttrice del Qn Agnese Pini, autrice di Un autunno d’agosto (Chiarelettere), sarà in dialogo con Massimo Marsili, per narrarci la storia, attraverso i suoi ricordi, degli accadimenti della strage nazista di San Terenzo Monti (30 giugno). Invece Nadia Terranova, autrice tra le più interessanti della nuova generazione, dialogherà il 7 luglio con Chiara Dino dei suoi romanzi per adulti, editi da Einaudi, e dei suoi libri per ragazzi. Nicola Gardini con Nicolas (Garzanti) offrirà un intenso viaggio fra i ricordi, dialogando con Elisabetta Berti il 14 luglio. Fabio Genovesi parlerà con Samuele Panizza del suo romanzo appena uscito: Oro puro (Mondadori) un gioiello trovato per caso, come per caso furono trovate le Americhe (27 luglio).