“Vivi Capannori“: terzo week-end rinviato a casa del maltempo

A causa di previsioni meteo avverse previste in questo week-end, è meglio non rischiare. Per questo motivo, il terzo fine settimana della manifestazione ‘Vivi Capannori’, kermesse con una serie di eventi in programma oggi e domani, è stato riprogrammato e rinviato per il fine settimana del 10 e 11 giugno. Sabato 10 giugno alle ore 10 è prevista l’escursione a cavallo sulle colline con guida equestre ed altre iniziative. Domenica 11 giugno ore 10 escursione in mountain bike per principianti sull’Altopiano delle Pizzorne con guida Lucca Trail Valley. Prevista anche un’escursione sulle colline di Capannori con guida ambientale. Per conoscere il dettaglio, con i vari ritrovi ed orari delle singole manifestazioni, si può consultare il sito [email protected] oppure telefonare a Ufficio Promozione del Territorio Comune di Capannori, 0583.428588.