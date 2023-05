“Vivi Capannori“, gli eventi in programma nel fine settimana

Dopo il maltempo si spera nell’imminente week-end per riprendere il programma di “Vivi Capannori“. Domani alle 10 escursione in mountain bike per principianti sulle colline di Capannori con guida Lucca Trail Valley; visita ai borghi di Petrognano e San Gennaro; alle 17 visita alla Tenuta dello Scompiglio con guida ambientale e guida joelette. Domenica 21 maggio ore 10 a cavallo sulle colline con guida equestre. Alle 15 visita alla Pieve San Paolo e alla Chiesa di Santa Margherita con guida turistica; oppure passeggiata sui sentieri e visita all’azienda agricola Pian di Casciana e alla produzione di miele con guida ambientale. Le degustazioni sono facoltative e su prenotazione. La prenotazione alle visite è obbligatoria da effettuarsi ai contatti indicati per ogni evento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Info: 0583.428588; [email protected]