Vivere per il bambù: l’ecologia in salsa smart city Storia di una start up giovane e a chilometro zero

Nella nuova realtà dell’eco-sostenibile ci ha interessato un’azienda molto vicina a noi, ‘Bambuseto’, una start-up di Lucca nata dalla passione di giovani imprenditori per la natura e

per l’ecologia. Stefano Martinelli e Sara Violante, dopo aver preso in gestione un bambuseto, ne hanno scoperto le caratteristiche e le potenzialità, dando vita ad una vera e propria eccellenza artigiana. Navigando nel loro sito internet abbiamo scoperto tutte le possibilità di una pianta estremamente duttile e dai mille impieghi, che sta attirando l’attenzione di architetti, paesaggisti, ingegneri e artisti di tutto il mondo.

Le realizzazioni di questa giovane azienda spaziano dagli oggetti d’arredo come le lampade, a complementi di arredo per appartamenti o per esterni, fino a vere e proprie installazioni per discoteche, ristoranti, musei. Le possibilità offerte dal bambù sono infinite e sempre in espansione e, proprio per questo, ci piacerebbe un giorno poter intervistare Stefano e Viola e poter rivolgere loro alcune domande che ci sono venute subito in mente, speranzosi che, un giorno, anche noi potremo dar vita a qualcosa così innovativo e green come ‘Bambuseto’.