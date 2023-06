"Vivere Castelnuovo" Un’estate di eventi

La vice sindaco Chiara Bechelli, l’assessore Alessandro Pedreschi e il consigliere delegato alla cultura Niccolò Roni hanno presentato il calendario di tutti gli eventi estivi che si terranno a Castelnuovo in giugno, luglio e agosto. "Vivere Castelnuovo 2023" rappresenta la grande vitalità culturale e turistica del capoluogo garfagnino che si evidenzia già da diversi anni ed è un esempio a livello provinciale e regionale. In giugno si parte subito da oggi con il VII Mototour gastronomico della Garfagnana, poi il 3 concerto bandistico all’Alfieri, il Memorial Luca Terigi, l’Auto del Giro d’Italia con Auto d’epoca e la presentazione del libro su don Milani sabato 10. Sabato 17 convegno sulle origini del teatro popolare e il Palio dell’Ariosto con Notte bianca furiosa. Da venerdì 23 giugno fino al 14 luglio si svolge Jam festival. Sabato 24 concerto musicale dei Santi Pietro e Paolo. Venerdì 30 presentazione del libro di Riccardo Nencini. In luglio, nei primi due giorni si svolgerà il 45° anniversario del gemellaggio fra Castelnuovo e Dronero. L’8 incontro con Eleonora Delnevo su "In vetta ai miei sogni, una bracciata alla volta". Il 15 e il 16 Motomerenda a Palleroso, il 15 Paolo Del Debbio presenta il suo ultimo libro. Giovedì 20 Federico Buffa racconta "Ore giapponesi" di Fosco Maraini. Il 21, Quattro zampe in Garfagnana in piazza delle Erbe.

A Gragnanella, dal 21 al 23, pizzata per Telethon. Dal 22 luglio al 6 agosto Garfagnana Fotografia nella sala "Suffredini". Il 25 Paolo Hendel in "Viola e il Barone". Il 27 Stefano e Serena Andreotti presentano il libro sulle lettere del padre alla moglie.

In agosto, fanno spicco gli appuntamenti canori, musicali e letterari in Mont’ Alfonso.

Dino Magistrelli