Vivarelli è il primo nome tra i candidati sindaco

Barga ha il suo primo candidato a sindaco per le amministrative 2024. E’ Carlo Vivarelli di Maresca (PT), attualmente consigliere comunale a San Marcello Pistoiese e che guiderà la corsa alla poltrona di sindaco della lista “Noi Barga – Laboratorio Civico comune“. A presentarlo in una conferenza stampa il gruppo “Noi Laboratorio Civico Comune“ con il presidente della neo nata associazione Simone Simonini e l’altro fondatore Roberto Andreotti. Vivarelli, in attesa di conoscere meglio le problematiche del territorio, come ha sottolineato, punta a ribadire alcuni punti fondamentali del programma: il ritorno ai comuni della gestione dei servizi, con gli enti locali ormai non più in grado di gestire nulla; la sanità e la difesa dell’ospedale di Barga; l’opposizione alle nuove regole sulle associazioni del socio sanitario; il no all’immigrazione fuori dal controllo delle comunità locali e l’opposizione ai meccanismi di accoglienza dei profughi e le comunità energetiche. "Il primo nucleo della democrazia sui territori sono proprio i comuni - ha detto - che quindi devono tornare ad avere più forza e voce in capitolo, rispetto ai governi centrali e regionali nella gestione del territorio".

Luca Galeotti