Viva il Summer, 25 anni di storia a Lucca tra leggende e connubi unici

Francesco

Meucci

È solo musica, per carità, ma a noi ogni anno tornano i brividi quando finalmente si accende l’impianto del palco in piazza Grande. Vuol dire che ci siamo e che possono riaffiorare i ricordi dell’adolescenza e dell’età più spensierata, quando la musica è qualcosa di più di una colonna sonora ai momenti più belli e segnanti; quelli che poi restano per sempre. Qualcuno, lo sappiamo, storcerà il naso perché mal sopporta il festival e l’impatto che ha sulla città. Eppure, davvero: come potrebbe Lucca farne a meno? C’è ancora qualcuno che crede che a portare il nome di Lucca nel mondo non sia stato quel martellante stuolo di artisti che in 25 anni hanno calcato il palco della città? Da Dylan ai Rolling Stones, le leggende sono passate tutti da qui. E anche chi mancava all’appello – come i Kiss, fenomeni dell’hard rock all’americana – ha trovato il modo di rimediare. Non patteggiamo per Mimmo D’Alessandro e il suo evento per partito preso, ma solo perché siamo convinti che, pur con un delicato equilibrio, il Summer Festival – al pari di Lucca Comics, che guarda caso oggi a Firenze si svelano i primi dettagli dell’edizione 2023 – sia diventato qualcosa di fortemente identitario della città. L’uno non potrebbe fare a meno dell’altra e viceversa. Per questo oggi diciamo Viva il Summer, viva la musica e viva Lucca perché ciascuno si lega all’alto per formare un connubio unico e irripetibile. Il cui unico compito è continuare a gestirlo e farlo crescere il più possibile in armonia con la città. Mario Pardini, va detto, su questo ha deciso di muoversi subito in modo deciso e pragmatico, cercando di superare quegli incagli che in passato avevano reso un po’ zoppicante il cammino del Summer. Non è un terreno facile, anche perché i giocatori sono tanti e spesso poco attenti all’interesse generale. Ma il piglio ci pare giusto, purché – come ha ribadito nei giorni scorsi proprio in una intervista a La Nazione – gli eventi crescono nella qualità e non nelle dimensioni e nell’impatto.