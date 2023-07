Vittorio Fantozzi, un avvio deciso e pragmatico per Lucca 2026

Vittorio Fantozzi (*)

Un avvio deciso e pragmatico che non si è attestato davanti alla difficoltà di operare in un contesto in cui non esistono più tanti contributi garantiti dall’emergenza pandemica e in cui sono aumentati i costi delle materie prime. Il sindaco e la sua squadra ci sono: ci sono nel piano dei lavori pubblici e nell’impulso decisivo dato agli assi viari; nel restyling e nella realizzazione di impianti sportivi e di edilizia scolastica; nel recupero delle tradizioni storiche e nella valorizzazione delle bellezze artistiche. Nella trasparenza, visto che sono stati accettati ben due consigli comunali aperti, su Geal e sulla sanità, dai quali sindaco e assessori sono usciti benissimo, e nell’ambiente, come è dimostrato dai fondi aggiuntivi per il parco fluviale Nella lungimiranza con cui, fedele al suo impegno di guardare a Lucca... 2032, Pardini ha rilanciato, e stavolta pare con adeguati strumenti e professionalità, la sfida per la Capitale Italiana della Cultura 2026. I grandi eventi culturali e aggregativi non hanno soltanto portato turisti. Hanno ridato slancio al commercio; hanno ridato allegria e ottimismo; e lungi dall’essere fini a se stessi, si stanno dimostrando – assieme a tutti gli altri non meno necessari anche se meno evidenti interventi – uno strumento di governo all’insegna del dinamismo e della ricomposizione del tessuto culturale. Tanto dimenticheremmo in un elenco dettagliato, ma non è questo che conta. Conta continuare su questa strada e migliorarsi ogni giorno. E se qualcosa c’è da celebrare, rispondiamo sempre: il prossimo traguardo raggiunto.

(*) Consigliere regionale FdI