Visite specialistiche gratuite grazie a Lions e Misericordia

Visite specialistiche gratuite domani grazie ai Lions Garfagnana e alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Dalla sinergia tra due realtà del territorio nasce una pregevole iniziativa per la comunità che si svolgerà nei locali della sede della Confraternita. Nell’arco di tutta la giornata, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, tanti specialisti effettueranno visite e consulti gratuiti in dermatologia, ortopedia, ecodoppler vascolare, ecografia, cardiologia, ecografia mammelle, neurologia, otorinolaringoiatria, diabetologia, urologia, audiometria, posturologia, psichiatria, pneumologia, nutrizionista, logopedia, oculistica. Saranno inoltre raccolte prenotazioni per il corso BLSD laico con formatori della Misericordia. Nella stessa occasione si svolgerà l’iniziativa “Veterinari in piazza“, con visite generali e check-up cardiologico per gli animali. Per prenotazioni rivolgersi al 346.1087623. Davvero un’iniziativa importante che può aiutare tante persone.

M.N.