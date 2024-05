Visite mediche gratuite. Appuntamento in piazza con la prevenzione

Una giornata con visite mediche gratuite, con 14 stand allestiti in piazza Napoleone e 25 professionisti coinvolti. Dopo il grande successo dello scorso anno, dove si sono registrate quasi 500 visite, torna a Lucca “Medici in piazza”, la giornata dedicata alla prevenzione e all’educazione alla salute.

Sabato 1 giugno, dalle 9,30 alle 19, in piazza Napoleone si svolgerà questo importante evento che ha come obiettivo quello di offrire alla cittadinanza visite mediche gratuite afferenti a vari ambiti specialistici. Dal controllo dell’udito e della vista alle analisi del sangue, passando per la consulenza sui disturbi della tiroide o sul diabete, vi sarà la possibilità di ricevere preziosi consulti da esperti del settore senza alcuna spesa. Gli esami sono disponibili su prenotazione, da effettuare attraverso il sito della Croce Verde di Lucca.

L’iniziativa è organizzata dalla Croce Verde di Lucca in collaborazione con i Lions Club del territorio (Lucca Host, Lucca Le Mura, Antiche Valli lucchesi) e Lions International, con il supporto della Farmacia Novelli e di Viva Sofia, il contributo di Comune di Lucca, nonché con il patrocinio di Cesvot e Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Lucca.

Una volta terminata la manifestazione, piazza Napoleone farà da cornice ad un ulteriore evento dell’associazione: alle 19, infatti, sarà la volta dell’inaugurazione di 4 nuovi automezzi, un’autoambulanza e 3 Panda hybrid, con cui il sodalizio di viale Castracani rinnoverà parte del proprio parco mezzi, per garantire veicoli sempre all’altezza dei numerosi impegni sostiene ogni giorno.

L’ambulanza sarà intitolata alla memoria di Leonella Pratesi, mentre una delle Panda hybrid in ricordo di Sandra Mazzoni, in virtù dei loro lasciti a favore dell’associazione, che ancora una volta esprime profonda gratitudine per tutte le benefattrici e i benefattori.

Per quanto riguarda l’evento “Medici in piazza”, sono 14 i settori coinvolti: pneumologia, oculistica, medicina generale, cardiologia, reumatologia, endocrinologia, ecografia tiroidea, ortopedia, diabetologia, audiometria, salute mentale, analisi del sangue, controllo del metabolismo, Dae e disostruzione pediatrica. 25 i professionisti coinvolti, ognuno dei quali avrà uno stand a disposizione per svolgere il proprio lavoro.