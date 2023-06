Visite guidate per i soci al Villino Puccini per respirare l’atmosfera di “Turandot“

Scoprire il Villino Puccini di Viareggio, conoscerne la storia, entrarci dentro per la prima volta, assaporare l’atmosfera che visse il Maestro Giacomo Puccini, in quelle stesse stanze dove compose Turandot. Tutto questo sarà possibile, grazie alla collaborazione tra Fondazione Giacomo Puccini Lucca e Automobile Club Lucca, che sabato 10 giugno riserverà un’intera giornata di visite guidate ai soci Aci proprio nell’ultima bellissima dimora di Puccini, a Viareggio, al Marco Polo, tra la Pineta e la Passeggiata.

Una collaborazione che nasce in vista anche del biennio di Celebrazioni Pucciniane (1924-1926): i partecipanti potranno scoprire il luogo che ha ispirato la storia di Turandot e Calaf e in cui hanno preso vita tutti i personaggi dell’opera ambientata a Pechino e rimasta incompiuta. Un’occasione unica per rivivere quelle suggestioni che hanno portato il Maestro a scrivere alcune delle arie più famose e coinvolgenti di sempre, tra cui la romanza di Calaf “Nessun dorma”. Le visite si svolgeranno al Villino di Via Buonarroti (all’angolo con piazza Puccini) dalle 15 alle 18: quattro turni per gruppi da 25 persone. La prenotazione è obbligatoria: [email protected], 05831900379.