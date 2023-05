Visite gratuite nell’ex residenza di Elisa Bonaparte

Visite guidate e gratuite a Palazzo Ducale, venerdì 2 giugno pomeriggio: la Provincia e la Prefettura, infatti, hanno realizzato un programma di visite alle sale monumentali di Palazzo Ducale, per far conoscere meglio questo prezioso gioiello architettonico alla città, in occasione della Festa della Repubblica. Le visite sono in programma alle 14.30; 16 e 17.30 e partiranno tutte da Cortile degli Svizzeri da dove si accederà alle sale attraverso la Scala Regia. Accompagnati da guide esperte e professionali, si potranno, quindi, scoprire i segreti di Palazzo Ducale, visitando le Sale del Quartiere di Parata, gli appartamenti dei Sovrani e il Teatro del Profumo. La visita ha una durata complessiva di circa 75 minuti. Per un’organizzazione migliore e per una fruizione della visita che sia piacevole, è obbligatoria la prenotazione, che si può effettuare al numero 0583417481 o inviando una mail all’indirizzo: [email protected] Agli stessi recapiti si possono anche richiedere informazioni sull’iniziativa.