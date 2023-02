Visite dedicate alle opere del Maestro

Ogni terza domenica del mese alle ore 12, a partire da oggi e fino al gennaio 2024, Puccini Museum - Casa natale di Lucca propone una serie di visite guidate dedicate alle dodici opere del Maestro, in attesa del centenario della morte di Giacomo Puccini (1924-2024), rinnovando così l’appuntamento delle visite guidate. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fondazione Giacomo Puccini e Unicoop Firenze che ha scelto di offrire ai propri soci un ‘itinerario’ nell’opera del Maestro Puccini, in vista dell’anno delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore.

Nel percorso della visita guidata della Casa-museo, verrà infatti focalizzata l’attenzione su una delle opere pucciniane con approfondimenti, letture e brevi interventi audio-vide, così da restituire ai visitatori ogni volta un aspetto diverso del compositore. Il primo appuntamento oggi alle ore 12 con “La bohème“, opera struggente dedicata agli innamorati. Il calendario delle visite successive seguirà l’ordine cronologico di composizione, da “Le Villi“ a “Turandot“. Costo € 9 intero, 7 ridotto); per i soci Unicoop Firenze € 7 intero, 5 ridotto. Alle visite possono partecipare massimo 20 persone, si consiglia la prenotazione al numero 05831900379; email: [email protected]