Visita straordinaria nelle stanze di Tobino Aperte le prenotazioni

Lunedì 3 aprile alle 14.30 è in programma, a grande richiesta, una visita straordinaria all’ex manicomio di Maggiano. ‘Sorella Follia’ è una visita guidata alla scoperta della storia e degli ambienti dell’ex manicomio di Maggiano e del percorso espositivo della Fondazione Tobino con l’accesso alle stanzette dove Mario Tobino scrittore e psichiatra della divisione femminile ha abitato per oltre quarant’anni. Il tour ripercorre la storia del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo. I visitatori, accompagnati dalle guide, potranno scoprire il percorso espositivo “Stanze con vista sull’umanità” attraverso la collezione di strumentazione medico scientifica. Sarà ripercorsa la vita di Mario Tobino, scrittore e psichiatra della divisione femminile, che ha abitato nell’ospedale psichiatrico per oltre quarant’anni. Nelle sue due stanzette hanno preso vita le opere letterarie più note tra cui Le libere donne di Magliano. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite la sezione online Prenota la tua visita nel sito fondazionemariotobino.it.