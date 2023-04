Visita guidata gratuita alle mostra di Pera E gioco tour per i piccoli

Avvicinandosi la data di chiusura della mostra Le voleur de moi-même (domenica), che comprende alcune tra le più significative opere pittoriche e scultoree di Luciano Pera, domani alle 17, avrà luogo una visita guidata gratuita alla mostra a cura di Alessandra Trabucchi, ed un momento in cui l’artista autograferà creativamente il catalogo dell’esposizione. Chiunque lo desideri può portare il proprio catalogo o acquistarlo presso il Palazzo delle Esposizioni, per farlo autografare, prenotazioni: [email protected] . Inoltre domenica prossima, ultimo giorno della mostra, alle 17 grazie alla collaborazione con la guida turistica “SadìDandà” è in programma un gioco-tour dedicato a bambini e famiglie che saranno “accompagnati“ in un universo parallelo fra storia, simboli ancestrali e una fantasia illimitata. Un avvincento gioco tour che porterà a carpire segreti e curiosità che si celano dietro le opere di Luciano Pera (per info e prenotazioni: [email protected]).