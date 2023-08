Visita a Stabbiano e a Chiatri Puccini degli assessori Barsanti e Consani

E’ Marco Farnè il nuovo responsabile delle Attività sanitarie di comunità della provincia, settore afferente all’area Cure primarie nord all’interno del dipartimento della Sanità territoriale. La nomina è stabilita nella delibera numero 741 del 27 luglio 2023 dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Il dottor Farnè è stato individuato per questo ruolo “sulla base del risultato dei titoli esaminati”: presenta infatti un “curriculum professionale di peculiare importanza per l’esperienza maturata”, da cui “la scelta del candidato quale figura più idonea a ricoprire l’incarico”. Nella delibera firmata dalla direttrice generale Asl Maria Letizia Casani vengono confermati anche gli attuali incarichi già a lui conferiti di responsabile dell’unità funzionale Cure primarie di Lucca e di responsabile ad interim dell’unità funzionale Cure primarie della Valle del Serchio, a cui si è aggiunto recentemente anche il ruolo di coordinatore sanitario della Zona distretto della Valle. Farnè potrà così fornire il suo contributo, come dirigente medico per l’organizzazione dei servizi sanitari di base e delle cure primarie, anche a supporto della Zona diretta dallo scorso mese di luglio da Fabio Costa.