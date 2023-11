Vis a vis attori-pubblico. Sabato incontro aperto fino a esaurimento posti

Violante Placido e Ninni Bruschetta protagonisti di 1984 - adattamento teatrale del celeberrimo romanzo di George Orwell saranno protagonisti anche dello speciale momento di incpontro con il pubblico in calendario per sabato 25 alle 18 al Teatro San Girolamo. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Per quanto riguarda invece i biglietti è possibile acquistarli alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico, email [email protected] ), e anche su www.teatrodelgiglio.it e su www.TicketOne.it. Ma non sarà facile: si va già decisamente verso il sold out per questa eccezionale prima nazionale firmata dal regista Giancarlo Nicoletti (nella foto). Lo spettacolo andrà in scena al Teatro del Giglio venerdì 24 e sabato 25 novembre ore 21 - domenica 26 novembre ore 16.