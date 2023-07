“Virtuoso e Belcanto“ Una giornata di concerti

La città risuona ancora delle meravigliose armonie di Virtuoso & Belcanto Festival, la kermesse musicale che, fino al 30 luglio, accoglie a Lucca studenti e docenti di musica d’eccellenza provenienti da tutto il mondo. A dare il via alla giornata di oggi è il concerto al Real Collegio, alle 12, dei Giovani Talenti internazionali che, in una combinazione tra violino, violoncello e pianoforte, si cimenteranno nelle musiche di Ravel, Saint-Saens, Henning Kraggerud. Sul palco Alma Serafin Kraggerud, al violino, Franz Kraggerud, al violoncello e Hector Kraggerud, al pianoforte. Imperdibili anche gli altri due concerti dei Giovani Talenti internazionali: sempre alle 12 nel chiostro di Palazzo Sani, sede di Confcommercio, in via Fillungo, e alle 17.30 nel salotto della Bella Lucca, in Chiasso Barletti.

Melodie e sinfonie continuano anche sotto le stelle, alle 21.15 al Real Collegio, con il concerto che vede come protagonisti Dame Imogen Cooper, al pianoforte, Henning Kraggerud, al violino e Adrian Brendel (nella foto), violoncello. Gli spettatori potranno assistere alla loro interpretazione di “Trio in mi bemolle maggiore Hob. XV:29” di Haydn e “Trio in re maggiore op. 70 n°1 Trio degli Spettri” di Beethoven. Biglietti e programma disponibili al sito www.virtuosobelcanto.com.

Tra le collaborazioni virtuose quella con Emiliana Martinelli accende il talento e amplifica la creatività con la sua borsa di studio. Novità di quest’anno sarà infatti il Music Corner allo show-room di Martinelli Luce in via Santa Lucia, nel centro. Dal 27 al 29 luglio, alle 18, l’appuntamento è con una mezz’ora di musica con strumenti ad arco: un connubio voluto e riuscito, quello tra il festival e il marchio di lampade di design noto in tutto il mondo.