Virtuoso & Belcanto, musica no stop Ogni giorno i concerti “diffusi“

Un’altra bellissima giornata (e settimana) in musica grazie al Festival Virtuoso & Belcanto. Oggi alle 12 al Real Collegio e al Chiostro di Confcommercio i giovani talenti internazionali in concerto. Lo show si ripete alle 17.30 a Bella Lucca in Chiasso Barletti mentre alle 19 a Palazzo Pfanner spazio alla magia delle musiche di F. Mendelssohn: Ottetto in mi bemolle op.20 Eszter Haffner, Luc-Marie Aguera, Ksenia Milas, Jan Bjøranger (vl.) – Wenting Kang, Paul Cortese (vla.) – Natalie Clein, Paolo Bonomini, (vc.) e J. Brahms: Quintetto in fa minore op. 34, Péter Nagy, pf. – Claudio Bohórquez, vc. & friends.

Domani alle 16 nella Sala del Capitolo del Real Collegio il palco sarà di Virtuoso & Belcanto Contemporaneo, a cura di Adrian Brendel. Alle 18 Music corner allo showroom Martinelli Luce, con solo strumenti ad arco. Alle 21 nella splendida Chiesa dei Servi concerto sulle tracce di F. J. Haydn: Trio in mi maggiore Hob.XV:28, F. Schubert: Trio in mi bemolle op.99 Voces Intimae con Riccardo Cecchetti, fortepiano, Simone Bernardini, violino e Sandro Meo, voce.

Il concerto al negozio di Martinelli Luce si ripete anche venerdì, sempre alle 18, mentre a seguire l’appuntamento si sposta in serata, alle 21.15, a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, sulle note di

J. Brahms: Concerto in re maggiore op. 77 per violino e orchestra, L. van Beethoven: Quinta Sinfonia in do minore op. 67, Benjamin Gatuzz, violino – vincitore Concorso Solistico V&B 2022, con Riccardo Bisatti, direttore e l’Orchestra della Toscana.

Sabato invece la giornata si apre alle 12 al Real Collegio con il concerto di musica d’oggi Jörg Widmann (1973): Toccata (2002) Unsuk Chin (1961): Studio n°1 “In C” e n°5 “Toccata” Yejin Gil, pf. Johnathan Harvey (1939-2012): Curve with Plateaux (1982) Adrian Brendel, vc.

Sir Harrison Birtwistle (1934-2022): Oockooing bird (2000), Kings Sarabande (2000) – prima esecuzione italiana Joanna MacGregor, pf. Brett Dean (1961): Huntington Eulogy (2001) – prima esecuzione italiana con Adrian Brendel, voce– Carter Muller al piano. Alle 18 Music corner presso lo showroom Martinelli Luce mentre alle 21.15 al Real Collegio Concerto R. Schumann: Quartetto per pianoforte ed archi in mi bemolle maggiore op. 47, Wei-Yi Yang, pf. – Jan Bjøranger, vl. & friends, P.I. Čajkovskij: Souvenir de Florence, sestetto d’archi in re minore op. 70. Con Ksenia Milas, Paul Cortese, Sandro Meo.