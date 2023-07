Virtuoso & Belcanto Festival L’eccellenza della musica in città

La bellezza e la magia della musica animeranno la nostra città e i suoi luoghi con un ricco programma di concerti, conferenze e occasioni di formazione e di incontro. Torna, con la sua ottava edizione, Virtuoso & Belcanto Festival, la rassegna musicale che animerà Real Collegio e il centro storico dal 17 al 29 luglio. Un’edizione che si prospetta essere già memorabile in quanto accoglierà oltre 190 allievi provenienti da 38 paesi di tutto il mondo, tra cui Italia, Cina, America, Spagna e Germania. E non solo, la rassegna ospiterà anche 26 professori di richiamo internazionale e ben due orchestre, generando così occasioni di confronto tra gli studenti e alcuni dei maggiori esponenti mondiali dell’eccellenza musicale.

Il Festival è stato presentato ieri mattina, nel Chiostro di Santa Caterina del Real Collegio, da Mia Pisano, assessore alla cultura del Comune di Lucca, Riccardo Cecchetti, direttore artistico del Festival, Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio, Silvia Del Carlo, vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Rodolfo Pasquini, direttore di Confcommercio Lucca Massa Carrara.

Lucca si afferma ancora di più come città della musica con una rassegna che conta 40 concerti in quattordici giorni, più di 200 artisti sul palcoscenico e contaminazioni artistiche con la poesia e la pittura. Gli studenti che parteciperanno al Festival, selezionati dopo un’audizione, avranno la possibilità di interfacciarsi con docenti ed esecutori di altissimo livello e provenienti da tutto il mondo, riuniti a Lucca per questa importante occasione di confronto.

Il primo appuntamento è per lunedì 17 luglio, alle 21.15, con il concerto di inaugurazione a Real Collegio che vede come protagonista il Leonkoro Quartet. Il programma del Festival è fitto e pieno di appuntamenti, la rassegna prevede concerti a pagamento ma anche 28 esibizioni gratuite sparse per tutta la città, dove i protagonisti saranno proprio i giovani musicisti.

"Un’occasione per rendere la bellezza della musica sempre più fruibile al grande pubblico" commentano gli organizzatori.

Il programma completo e i biglietti sono disponibili sul sito www.virtuosobelcanto.com con un’offerta speciale per i residenti della Provincia di Lucca.