Virtuoso & Belcanto Collaborazioni speciali per valorizzare giovani talenti da tutto il mondo

Tutti insieme, uniti, per valorizzare e diffondere la musica, il nostro territorio e i giovani talenti. E’ con questo obiettivo che sono nate le “collaborazioni virtuose“ tra numerose realtà del territorio e Virtuoso & Belcanto, il festival che, dal 17 al 30 luglio, porterà nei luoghi della nostra città la magia e l’eccellenza della musica. Le realtà coinvolte in queste collaborazioni si caratterizzano per il loro impegno in prima linea con iniziative, collaborazioni e borse di studio dedicate agli studenti più talentuosi provenienti da tutto il mondo.

Alcuni dei “virtuosi” donatori sono stati presentati ieri mattina, al Real Collegio, con Aci - Automobile Club, Oleodinamica Service Srl, Martinelli Luce, Fondazione Alice Benvenuti, Sear srl Augustus Resort, assieme a Riccardo Cecchetti, direttore artistico del Festival.

Tra le collaborazioni figura Aci Lucca, rappresentata dal presidente Luca Gelli e dal direttore Luca Sangiorgio, che sostiene in prima linea il Festival offrendo borse di studio agli studenti partecipanti, a testimonianza di come il Club lucchese sia sempre più vicino alle manifestazioni del territorio. Una scelta di campo chiara, quella di Aci Lucca, che vuole essere in prima linea accanto ai giovani talenti, alla bellezza e alle iniziative di qualità e di eccellenza che vengono organizzate a Lucca. La borsa di studio sostenuta da Aci è in memoria di Diana Carolina Guevara, nella passata edizione sostenuta interamente da Samuele Cosentino, non semplice datore di lavoro di Diana agli Orti di Via Elisa, ma vero e proprio mentore delle sue passioni musicali. Diana Carolina è venuta a mancare in un incidente stradale a dicembre 2021.

Emiliana Martinelli accende il talento e amplifica la creatività con la sua borsa di studio. Novità di quest’anno sarà infatti il Music Corner allo show-room di Martinelli Luce in via Santa Lucia, nel centro storico di Lucca. Dal 19 al 21 e dal 27 al 29 luglio, sempre alle 18, una mezz’ora di musica con strumenti ad arco incanterà il pubblico: un’occasione per portare la musica classica nel cuore del centro storico, per sorprendere cittadini e turisti con musiche d’eccellenza.

La Fondazione Alice Benvenuti offre una borsa di studio in memoria di Alice. “Sorridi sempre alla vita” non è solo un motto ma è l’etica della gentilezza per una Fondazione che ha nella sua missione il sostegno e l’aiuto per le famiglie con figli in cura oncologica ma anche lo sviluppo del talento delle giovani generazioni, il talento che Alice Benvenuti ha sempre incarnato e promosso.

Oleodinamica Viareggio, di Giorgio Tombolini e Maria Elisa Carmignani, è l’azienda familiare diventata leader nel settore e che restituisce etica e responsabilità attraverso l’investimento in mirate borse di studio che creino le giuste opportunità per crescere per l’individuo e la comunità.

Il Festival è in regime di Art Bonus, ciò significa che tutti possono contribuire con delle libere donazioni, detraibili poi fiscalmente.