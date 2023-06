Vipera vicino a casa Catturata e liberata Paura per una signora

Paura nel pomeriggio di ieri per una signora che si è accorta della presenza di una vipera comune piuttosto grande, detta vipera aspis, non durante una passeggiata nel bosco o una escursione in montagna, bensì nelle vicinanze dalle propria abitazione, in una area di campagna di un borgo della Garfagnana. La sua prontezza e la cautela utilizzata nel frangente le hanno permesso di catturare la vipera, rendendola totalmente inoffensiva dopo averla boccata sotto un vaso. Contestualmente alla cattura, la signora ha avvisato i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lucca che si sono mossi dalla sede distaccata di Orto Murato, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, per occuparsi del rettile. La messa in sicurezza del territorio è avvenuta con il prelievo della vipera e la sua liberazione in un bosco lontano dal centro abitato.

Per quanto non sia difficile nelle area montane fare questo tipo di incontri, è sempre bene ricordare che gli attacchi sono rari e avvengono generalmente quando le vipere vengono "disturbate". Per questo è sempre importante indossare un abbigliamento adeguato durante le escursioni in montagna, tipo pantaloni e calze lunghe, come anche evidenziare la propria presenza battendo a terra con un bastone. Le vipere, infatti, percepiscono molto bene le vibrazioni e tendono ad allontanarsi.