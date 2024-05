Distrugge l’auto della ex. Grida, pugni e minacce sotto casa della ragazza: ai domiciliari un 35enne

Lucca, 13 maggio 2024 – Non si ferma la violenza di genere sul territorio, con una serie di episodi che continuano a susseguirsi. E anche stavolta, nonostante il colpevole avesse già il divieto di avvicinarsi alla sua ex fidanzata, le cose sono degenerate in poco tempo. I carabinieri della Stazione di Borgo a Mozzano hanno arrestato sabato sera e tradotto agli arresti domiciliari un uomo di 35 anni residente nel comune di Borgo a Mozzano con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della ex fidanzata dalla quale da qualche mese aveva interrotto la sua relazione sentimentale. Una scena vista fin troppe volte, l’uomo che, in preda a qualche tipo follia, decide che la relazione deve andare avanti in qualche modo. E il modo solitamente è la violenza, nonostante dalla separazione sia passato già molto tempo. Da quando la coppia si era lasciata, infatti, il 35enne non aveva smesso di mettere in atto comportamenti vessatori e persecutori verso la ex.

L’uomo, infatti, già nei mesi scorsi si era reso protagonista di simili gesti, tanto che era stato sottoposto ad ammonizione da parte del Questore, strimento stavolta inefficace. Nel corso delle settimane era arrivato il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, emesso dopo le ulteriori denunce della vittima e gli accertamenti eseguiti dai carabinieri.

Ma nella notte di ieri, purtroppo, le cose sono nuovamente degenerate. Il 35enne avrebbe disatteso il divieto di avvicinamento, presentandosi in preda alla rabbia davanti all’abitazione della ex fidanzata. Se già questo non fosse abbastanza, l’uomo si è accanito contro l’auto della ragazza, colpendola e danneggiandola gravemente, sia forando una ruota che rompendo un vetro. I carabinieri di Borgo a Mozzano, preso atto degli esiti del primo intervento dei colleghi di Castelnuovo intervenuti nell’immediatezza, hanno segnalato l’ennesima violazione alla Procura di Lucca che a firma del giudice del Tribunale ha emesso un provvedimento di arresto con custodia domiciliare eseguito dagli stessi militari. L’uomo dovrà rispondere, oltre che dei reati contro la persona, anche di danneggiamento aggravato.

Iacopo Nathan