Violenza dopo Spagna-Italia Maxi daspo per i tre lucchesi

Diciotto anni di daspo in tre e l’obbligo di firma per le partite della Lucchese e quella della nazionale italiana. Questa la decisione del quetore di Lucca per i tre tifosi rossoneri che si erano resi protagonisti di atti di violenza contro gli addetti alla sicurezza dello stadio “De Grolsch Veste” di Enschede (Olanda), al termine della sfida di Nations League tra Spagna e Italia dello scorso 15 giugno.

Negli ultimi giorni la Divisione Anticrimine della Questura di Lucca ha notificato un totale di 5 Daspo (divieti di avvicinamento alle manifestazioni sportive): tre per i fatti di Enchede e altri due per una partita amatoriale di Barga.

I tre tifosi, in Olanda, durante le fasi di deflusso dallo stadio, insieme ad un gruppo di tifosi tutti appartenenti al sodalizio di estrema destra “Ultras Italia”, si sono resi responsabili di condotte violente nei confronti degli stewards, colpendoli con pugni, aste e cinture nonché lanciando loro oggetti contundenti e che, a seguito dei tafferugli, due stewards hanno fatto ricorso a cure mediche avendo riportato diverse ferite anche al volto a seguito del lancio ravvicinato e violento di lattine ed altri contenitori in loro possesso, tanto da rendere necessario l’intervento dei reparti antisommossa.

I tifosi italiani identificati a cura delle autorità olandesi sono stati arrestati e trattenuti, venendo rilasciati nei giorni successivi con divieto di accesso allo Stadio di Enschede per la gara del 18 giugno. Alla luce di tali informazioni e considerato che i tre soggetti risultano già destinatari di Daspo, il Questore ha emesso i provvedimenti di divieto di accesso con l’obbligo di comparizione presso la Polizia in occasione delle manifestazioni sportive interdette, già a partire dalla sfida di domani dell’Italia. I tre sono ancora sotto processo in Olanda per quegli episodi con le accuse di lesioni.

Gli altri due daspo, invece, sono stati emessi a carico di due soggetti, residenti a Barga, padre e figlio, che sono stati segnalati in quanto il più giovane, militante tra le fila della squadra U.S. Valle di Ottavo, in occasione dell’incontro con il Real Vagli dello scorso 15 maggio a Borgo a Mozzano, al termine della gara nei pressi del parcheggio,s è i avvicinato ad un calciatore avversario , per poi colpirlo con un pugno in pieno volto, provocandogli un trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali, giudicato guaribile in 21 giorni, con il padre che nel frattempo brandiva una mazza per vigiliare sull’aggressione. I provvedimenti hanno durata di un anno.

Iacopo Nathan