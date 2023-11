Violenza di genere. Ragazzi a confronto Il Comune organizza una mattinata di confronto e riflessioni in anteprima al 25 novembre, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne. Gli studenti presenteranno temi sulla figura femminile e un corteo verso le Logge di Piazza XX Settembre. Un cambiamento radicale è necessario per rispettare e amare le donne.