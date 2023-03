Violenza di genere, casi in aumento In circa 300 hanno chiesto aiuto

"Si sperava che la violenza di genere fosse un fenomeno in diminuzione, ma da questi numeri è evidente che non è così" ha esordito la presidente del centro antiviolenza Luna, Daniela Caselli. Effettivamente i numeri parlano e dicono che le vittime di violenza di genere sono in aumento. Il che vuol dire anche, se si vuole leggere in chiave ottimistica, che sempre più donne chiedono aiuto. Nel 2022 sono state 298 le donne accolte dal centro, di queste 199 hanno avviato un percorso, che sia anche un supporto psicologico o una consulenza legale. Chi sono le vittime. Sono perlopiù giovanissime (dai 18 ai 49 anni), italiane (188) o provenienti da paesi extra europei (65), nella maggior parte dei casi residenti nel Comune di Lucca (113). Si tratta di donne sposate, separate o fidanzate, che subiscono violenza dal proprio partner.

Alcune di loro vivono ancora con il loro maltrattante quando chiamano il Centro, molte invece non più, ma evidentemente continuano a subire dall’ex. Sono donne che hanno un lavoro, quindi una dipendenza economica (o almeno in teoria), ma sono in aumento le donne disoccupate (da qui le collaborazioni attivate con Mestieri Toscana, centro per l’impiego, Confartigianato e Confcommercio, per aiutarle a trovare un lavoro e quindi emanciparsi dalla violenza). A denunciare sono purtroppo ancora poche, ma chi lo fa ne ha piena consapevolezza ed è per questo che le denunce ritirate si contano sulle dita di una mano. Cosa hanno subito. In 183 sono vittime di violenza psicologica, più difficile da riconoscere sia dall’esterno che dall’interno, 118 le vittime di violenza fisica. In crescita i casi di violenza sessuale (26) e di stalking (29) che avvengono spesso e volentieri all’interno della relazione (in corso o finita).

In 29 sono state accolte nelle case rifugio, oltre alle 17 che erano già in carico dal 2021, insieme ai loro figli: ad oggi sono 61 i bambini. Anche qui, sono donne giovanissime, tra i 18 e 49 anni, che hanno subito violenza fisica o psicologica dai loro partner e che hanno deciso di chiedere aiuto. Non sanno dove andare o per motivi di sicurezza non possono essere ospitate da amici e parenti. Quindi vivono chiuse nelle case rifugio, insieme ad altre donne con storie simili alle spalle, in attesa di ricostruirsi una vita, di ricominciare, di ripartire da loro e dai loro figli, con la libertà conquistata.

Teresa Scarcella