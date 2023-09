Violento scontro tra auto e moto Due feriti gravi

Pauroso incidente ieri pomeriggio intorno alle 17 sulla via Sarzanese a Maggiano. Uno scontro fra un’auto e una moto. Sono rimasti feriti un uomo di 57 anni e una donna di 53 anni, entranbi sulla moto. Hanno riportato trauma cranico e fratture arti inferiori e sono stati portati in codice rosso a Cisanello, anche se sono sempre rimasti coscienti. Sono intervenuti l’automedica di Lucca, un’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano, un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Massarosa e l’elisoccorso Pegaso 1. Sul posto anche la Polizia municipale di Lucca per i rilievi del caso.