“Violentò l’amica del figlio“ A processo un 46enne

Violenza sessuale è la pesante accusa mossa da una ragazzina di soli 15 anni nei confronti di un uomo molto più grande di lei, di 46, e finita davanti al gip del tribunale di Lucca. Una conoscenza che tra origine l’anno scorso e che avrebbe avuto il suo risvolto peggiore nel febbraio 2023, quando l’uomo - secondo l’accusa - avrebbe abusato della ragazza, all’epoca 14 enne, costringendola ad un rapporto orale. I due, entrambi residenti in Lucchesia, si sono conosciuti tramite uno dei figli dell’uomo. La giovane, infatti, faceva parte del gruppo di amici del ragazzo, più grande di lei di qualche anno, quando ha iniziato a instaurare con il padre 46enne un rapporto confidenziale, ma pur sempre nei limiti della normalità.

Accade poi che la giovane si infatua del suo coetaneo, con cui però non sboccia l’amore. Il sentimento da parte di lui non sarebbe stato corrisposto. Una piccola delusione sentimentale, com’è tipica della loro età, per la quale la giovane avrebbe iniziato a confidarsi e a confrontarsi con il padre del ragazzo.

É proprio durante uno di questi scambi di opinioni e consigli, che il 46enne avrebbe approfittato della minorenne. Come ha poi raccontato lei stessa ai suoi genitori, si trovavano insieme a casa di lui, stavano parlando appunto del figlio dell’uomo, quando ad un certo punto lui l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale orale. Da quel momento gli incontri e le confidenze si interrompono e la ragazza chiede aiuto sia alla sua famiglia che in ambito scolastico, raccontando la presunta violenza subita. A quel punto si mette in moto tutta la macchina, i genitori si affidano a un legale di fiducia e decidono di sporgere denuncia.

Il caso finisce quindi in Procura e ieri è stato illustrato in udienza preliminare. Il pm titolare del fascicolo ha chiesto e ottenuto dal gip di poter procedere con l’incidente probatorio. Durante l’udienza di ieri, quindi, è stato conferito l’incarico a una psicologa che dovrà accertare la capacità della ragazza a testimoniare. Dopodiché, se l’esito della perizia sarà positivo, la giovane verrebbe sentita dagli inquirenti. L’uomo di 46 anni, da parte sua, allontana le pesanti accuse e nega di aver abusato della giovane.