Violano le norme antiriciclaggio, nei guai due commercialisti

Non hanno adempiuto agli obblighi della disciplina antiriciclaggio. Nei guai due commercialisti - uno della Piana e uno della Valle - che ora rischiano una multa salata. A scoprirli è stata la Guardia di Finanza, in seguito a dei controlli mirati sui due professionisti, mediante un approccio basato sul rischio di vulnerabilità all’immissione di patrimoni illeciti nel tessuto economico. Dal monitoraggio svolto di recente dal locale Nucleo PEF è emerso, appunto, che i due non rispondevano a suddetti obblighi e inoltre, da accertamenti pregressi di polizia, erano risultati responsabili di condotte idonee a pregiudicare la completa efficacia del presidio antiriciclaggio.

I professionisti, nella quasi totalità dei fascicoli dei clienti esaminati, non avevano adempiuto alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento in ordine all’adeguata verifica della medesima clientela e alla corretta conservazione dei relativi dati, documenti e informazioni funzionali alla loro completa identificazione. In pratica i fascicoli dei loro clienti, quasi tutti quelli controllati dalle Fiamme Gialle, erano privi di importanti dati e informazioni richiesti in materia di antiriclaggio.

Un’accurata identificazione della clientela, infatti, è fondamentale per inviare poi all’U.I.F. eventuali segnalazioni di operazioni sospette connesse a motivi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sulla base, proprio, di situazioni anomale riscontrate dal professionista al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o comunque nel tempo. Questo tipo di condotte, ritenute piuttosto gravi, sono sanzionabili con importi fino a 50mila euro.

L’azione di servizio della Guardia di Finanza, proseguirà per l’intero anno, al fine di prevenire e contrastare ogni forma d’inquinamento dell’economia legale.